2020-01-12T16:09:32+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина пытался выдать 5 кг наркотиков за мусор

Местный житель собирался продавать марихуану
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
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В поселке Анна экипаж ГИБДД остановил для проверки «Ниссан Моко». За рулем авто был 30-летний мужчина из Воронежа. В багажнике правоохранители нашли свертки в полиэтиленовых пакетах. Горожанин утверждал, что это лишь мусор, но сотрудники полиции выяснили, что это наркотик.

Вещество отправили на экспертизу. Оказалось, что это марихуана общим весом 5703,56 граммов.. Мужчину задержали. В отделе полиции он признал вину и сказал, что собирался продавать наркотик.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

- Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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