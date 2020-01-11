Воронежский «Буран» вырвал победу у китайского клуба «ОРДЖИ»

11 Янв. 2020 2020-01-11T22:52:17+03:00

Михаил Бирюков в этом матче был в целом доволен игрой своей команды. Фото: с сайта ХК «Буран»

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В первом периоде домашней встречи с «ОРДЖИ» болельщиков «Бурана» бросало то в жар, то в холод. Вначале дуплетом выстрелили хоккеисты китайского клуба. На 8 минуте Роберт Ши, а на 12-й реализовавший большинство Евгений Рыбницкий сделали задачу «ураганных» набрать очки в этом матче трудновыполнимой – 0:2. Тут же замена вратаря у воронежцев – вместо Максима Аляпкина вышел Олег Назаров. И уже до конца первого периода игроки «Бурана» уравняли шансы на победу. Два большинства завершились точными бросками Ильи Кляузова на 13 минуте и Ахмеда Гимбатова на 17-й.

Увы, во втором периоде вновь ушли вперед гости – на 27 минуте отличился Эван Джаспер. Но почти сразу же Аслан Раисов снова сравнял счет – 3:3. На 31 минуте Владислав Рыбаков впервые в этом матче выводит «ураганных» вперед – 4:3.

В третьем периоде «Буран» все же не удержал полноценную победу – на 50 минуте четвертую шайбу в ворота «ураганных» забросил Эдуард Насыбуллин. Дело дошло до овертайма, в котором из-за удаления Ахмеда Гимбатова «ураганным» пришлось нелегко в обороне, но они выстояли.

В серии буллитов Михаил Сидоров не забил, зато был точен Райли Шин – 0:1. Аслан Раисов тоже спасовал перед вратарем китайского клуба Дереком Даном, а вот Артур Тянулин не промахнулся – 0:2. Обратная замена вратаря – Назарова меняет Аляпкин. Магомед Гимбатов наконец-то забивает, а вот Рыбницкий – нет – 1:2. Илья Кляузов сравнял счет, а вот Эван Джаспер не смог снова вывести гостей вперед – 2:2. Потом Егор Алешин и Владимир Михасенок были точны – 3:3. Райли Шин и Илья Кляузов не смогли реализовать свои штрафные броски. А вот Михасенок и Гимбатов свои буллиты забили – 4:4. И наконец Тянулин проиграл рандеву Аляпкину, а Алешин реализовал свой второй штрафной бросок в серии. 5:4 - и в серии буллитов, и в матче.

- Не совсем сегодня доволен качеством игры, - сказал после матча главный тренер «ОРДЖИ» Гэри Грэм. - Что касается соперника, они вовремя поменяли вратаря, что создало дополнительные трудности для нас.

- Хотел бы поблагодарить соперника за игру, очень эмоциональная игра получилась. Что для нашей команды, что, я так думаю, для команды соперника, - подвел итоги игры и.о. главного тренера «Бурана» Михаил Бирюков. - Ничего нового не скажу: очень легкие голы в наши ворота. Начинать с 0:2 дома неприятно. Но спасибо ребятам, что верили до конца в себя, в последних играх очень нравится наша игра в нападении.

В активе «Бурана» после этой победы 39 очков и 23 место. Отставание от границы плей-офф – 16 места – восемь очков. Это много, но надо бороться до конца. Со следующим соперником – самарским ЦСК ВВС придется биться на выезде 16 января. Но волжане в этом сезоне не очень сильны – лишь 29 место и 33 очка. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU