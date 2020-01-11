2020-01-11T19:03:14+03:00
Звезды

Воронежцам покажут портреты поэтов Серебряного века

Посмотреть выставку можно бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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17 января в «Галерее Чижова» откроется выставка "Серебряная лира" - это портреты поэтов серебряного века в творческой интерпретации художника Катрин Солар. - Многие знают имена известнейших поэтов серебряного века, но далеко не многие узнают их портреты. Художник считает, что через лица поэтов, через их проникающий сквозь года взгляд, так же, как и через их стихотворения, можно соприкоснуться с душами творцов того времени, - отмечают организаторы. На выставке будут представлены графические портреты Волошина, Есенина, Блока и других. На открытии выставки пройдут поэтические чтения. Специально приглашенные воронежские поэты будут читать стихи поэтов серебряного века. Выставку можно посетить до 12 февраля, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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