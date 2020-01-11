2020-01-11T18:06:43+03:00
Звезды

Воронежцев приглашают отметить Старый Новый год в театре

Праздничный концерт пройдёт в оперном
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Театр оперы и балета подготовил зрителям музыкальный подарок на атмосферный русский праздник – Старый Новый Год. 12 января в украшенном гирляндами и новогодней ёлкой театральном фойе пройдёт премьера праздничного концерта с участием артистов хора театра. В живом исполнении прозвучит популярная музыка из мюзиклов, кинолент и мультфильмов. Эти мелодии с самого детства вызывают ассоциации с особым новогодним настроением, ожиданием времени чудес и волшебства. Концерт подготовили хормейстеры Ольга Щербань и Эмиль Гаджиев. Музыкальный руководитель, автор аранжировок, концертмейстер – Елена Юдина. Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцев приглашают отметить Старый Новый год в театре
В Воронеже эвакуировали торговый центр «Арена»
За сутки аферисты обманули пятерых воронежцев на 300 тысяч рублей
В Воронеже маршрутка съехала в кювет
Жителя Воронежской области повторно лишили прав за пьяное вождение
В Воронежской области поймали вора, находившегося в федеральном розыске
В Воронеже пройдёт 11-й святочный фестиваль
В Воронеже на перекресток выкатилась «семерка» с отказавшими тормозами
Штормовое предупреждение: Воронеж захватит метель
Жители Воронежской области обчистили иномарки, когда не смогли их угнать
Воронежцев приглашают на Святки в усадьбу Веневитиновых
Больше 80% опрошенных воронежцев чувствуют себя патриотами
В преддверии снегопада воронежские коммунальщики мобилизуют все силы
Директору скандального воронежского автодилера снова продлили арест