Воронежцев приглашают отметить Старый Новый год в театре

11 Янв. 2020 2020-01-11T18:06:43+03:00

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Театр оперы и балета подготовил зрителям музыкальный подарок на атмосферный русский праздник – Старый Новый Год. 12 января в украшенном гирляндами и новогодней ёлкой театральном фойе пройдёт премьера праздничного концерта с участием артистов хора театра. В живом исполнении прозвучит популярная музыка из мюзиклов, кинолент и мультфильмов. Эти мелодии с самого детства вызывают ассоциации с особым новогодним настроением, ожиданием времени чудес и волшебства. Концерт подготовили хормейстеры Ольга Щербань и Эмиль Гаджиев. Музыкальный руководитель, автор аранжировок, концертмейстер – Елена Юдина. Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU