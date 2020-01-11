2020-01-11T17:35:17+03:00
Происшествия

За сутки аферисты обманули пятерых воронежцев на 300 тысяч рублей

Всем предлагали защитить свои банковские накопления
Ярослав ИВАНОВ
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За 10 января жертвами мошенников стали пятеро жителей Воронежской области. Неизвестные представлялись сотрудниками службы безопасности банка и под предлогом защиты от несанкционированного доступа к счету банковской карты похищали деньги. Общий ущерб обманутых воронежцев составил около 300 тысяч рублей. Так, 48-летняя жительница Бутурлиновки потеряла 104 тысячи рублей.

Пока мошенников ищут, сотрудники полиции призывают жителей региона быть внимательными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Если вам позвонил неизвестный, не спешите выполнять его просьбы, тем более, если речь идет о переводе денежных средств или информации из смс-сообщения. Никому не разглашайте персональные данные банковских карт, кем бы ни представились ваши собеседники, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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