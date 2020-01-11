2020-01-11T17:37:22+03:00
Происшествия

В Воронеже маршрутка съехала в кювет

К счастью, никто не пострадал
Ярослав ИВАНОВ
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Фото из паблика Аварии/ДТП/ВоронежФото из паблика Аварии/ДТП/Воронеж
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11 января в столице Черноземья маршрутный автобус 113кш вылетел в кювет. Сообщения об инциденте выложили в сообществе Аварии/ДТП/Воронеж. Авария произошла в районе противотуберкулезного диспансера. Вероятно, водитель не справился с управлением в условиях непогоды - 11 января Воронеж накрыла сильная метель, спасатели и сотрудники ГИБДД предупреждали горожан о бдительности на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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