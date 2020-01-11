Жители Воронежской области обчистили иномарки, когда не смогли их угнать

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:53:29+03:00

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Сразу несколько владельцев автомобилей «Мицубиси Лансер» сообщили о попытках угона, а также хищении имущества из салонов их автомобилей. Причём все случаи произошли в одну ночь и в одном районе!

- Подозреваемые орудовали в Железнодорожном районе 6 января. По записям с камер видеонаблюдения полицейским определили автомобиль «Митцубиси Лансер», на котором передвигались предполагаемые участники преступлений. Личности их установили. Двоих жителей Новоусманского района, 23 и 25 лет, задержали в Железнодорожном районе, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. - Задержанные признались, что планировали угнать иномарки, отбуксировав автомобили при помощи троса, но испугались появившихся прохожих. После этого похитили из салонов двух машин предметы автомобильной техники, которые собирались продать. Установлена причастность подозреваемых к четырем попыткам угона.

ИСТОЧНИК KP.RU