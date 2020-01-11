2020-01-11T10:53:29+03:00
Происшествия

Жители Воронежской области обчистили иномарки, когда не смогли их угнать

Два парня покушались исключительно на «Мицубиси лансер»
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сразу несколько владельцев автомобилей «Мицубиси Лансер» сообщили о попытках угона, а также хищении имущества из салонов их автомобилей. Причём все случаи произошли в одну ночь и в одном районе!

- Подозреваемые орудовали в Железнодорожном районе 6 января. По записям с камер видеонаблюдения полицейским определили автомобиль «Митцубиси Лансер», на котором передвигались предполагаемые участники преступлений. Личности их установили. Двоих жителей Новоусманского района, 23 и 25 лет, задержали в Железнодорожном районе, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. - Задержанные признались, что планировали угнать иномарки, отбуксировав автомобили при помощи троса, но испугались появившихся прохожих. После этого похитили из салонов двух машин предметы автомобильной техники, которые собирались продать. Установлена причастность подозреваемых к четырем попыткам угона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области поймали вора, находившегося в федеральном розыске
В Воронеже пройдёт 11-й святочный фестиваль
В Воронеже на перекресток выкатилась «семерка» с отказавшими тормозами
Штормовое предупреждение: Воронеж захватит метель
Жители Воронежской области обчистили иномарки, когда не смогли их угнать
Воронежцев приглашают на Святки в усадьбу Веневитиновых
Больше 80% опрошенных воронежцев чувствуют себя патриотами
В преддверии снегопада воронежские коммунальщики мобилизуют все силы
Директору скандального воронежского автодилера снова продлили арест
В воронежский «Факел» пришел чемпион Европы
Воронежский ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных в 2020 году
Во время новогодних каникул 329 воронежцев пострадали из-за гололеда
Разбойник-романтик ограбил цветочный павильон в Воронеже
Из воронежского «Факела» ушел бывший игрок сборной России
Воронежец пытался убедить полицейских, что 5,7 килограммов марихуаны – это мусор
243 малыша родились в Воронеже за время новогодних праздников
В Воронеже задержали подростков, которые промышляли автомобильными кражами
В Воронежской области воры напоролись на полицейских, когда распиливали банкомат
Воронежские активисты требуют устранить брак при ремонте тротуара на улице Южно-Моравской
Мультик воронежских аниматоров «Волки и Овцы» бьет рекорды по кассовым сборам в Болгарии
В Воронеже пропал 56-летний мужчина
Стало известно, сколько инвесторам предстоит вложить в подземные переходы Воронежа
Воронежца обманули при покупке строительного вагончика
Умер заведующий балетной труппой Воронежского ТОБ
В Воронеже мужчина пропал перед Рождеством
На Северном мосту Воронежа после ДТП над водой повисла машина
Прокурорам Воронежской области представили нового руководителя
В Воронеже нашли три самых дорогих вакансии нового года
В Воронежской области изнасиловали 20-летнюю девушку