2020-01-11T09:34:42+03:00
Звезды

Воронежцев приглашают на Святки в усадьбу Веневитиновых

Праздник пройдёт 12 января
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото литературного музеяФото литературного музея
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Музей-усадьба Веневитинова ежегодно в дни святочных гуляний организовывает яркую театрализованную программу в традициях культуры России XIX столетия, в ходе которой гости принимают активное участие в самом любимом на Руси зимнем празднике. Святки в усадьбе — это задорные ряженые и звонкие колядки, сияющая огнями рождественская ёлка и чудесный фольклорный театр. А также таинственные святочные гадания и душевные посиделки с весёлыми играми и плясками. Волшебная атмосфера старинного заснеженного особняка никого не оставит равнодушным и предоставит возможность прикоснуться к большой тайне. Праздник пройдет 12 января, по предварительной заявке. Начало в 13.00. Запись по телефону (47340) 3-14-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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