Больше 80% опрошенных воронежцев чувствуют себя патриотами
"Вы ощущаете себя патриотом России или нет?" - такой вопрос задали воронежцам специалисты института общественного мнения "Квалитас". В исследовании приняли участие 602 человека старше 18 лет. Опрос проводился с 8 по 10 декабря прошлого года методом телефонного интервью.
44,2% опрошенных отрезали: "безусловно ощущаю". Менее категоричный ответ "скорее ощущаю" выбрали 37,4%. (Таким образом, общая доля патриотично настроенных граждан составила около 82%.) Вариант "скорее не ощущаю" назвали 12,1%. Наконец, самый антипатриотичный выбор "безусловно не ощущаю" сделали 4,8% респондентов. Еще 1,5% затруднились ответить.
Наибольшее число безусловных патриотов - 61,7% - среди тех, кому больше 60 лет. В то же время "антипатриотичный" максимум - 6,2% - достигнут среди людей 30-49 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU