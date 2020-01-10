Больше 80% опрошенных воронежцев чувствуют себя патриотами

10 Янв. 2020 2020-01-10T20:02:33+03:00

Большинство воронежцев рады, что достают этот документ из широких штанин. Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

Этот результат скромнее, чем в 2014 году

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"Вы ощущаете себя патриотом России или нет?" - такой вопрос задали воронежцам специалисты института общественного мнения "Квалитас". В исследовании приняли участие 602 человека старше 18 лет. Опрос проводился с 8 по 10 декабря прошлого года методом телефонного интервью.

44,2% опрошенных отрезали: "безусловно ощущаю". Менее категоричный ответ "скорее ощущаю" выбрали 37,4%. (Таким образом, общая доля патриотично настроенных граждан составила около 82%.) Вариант "скорее не ощущаю" назвали 12,1%. Наконец, самый антипатриотичный выбор "безусловно не ощущаю" сделали 4,8% респондентов. Еще 1,5% затруднились ответить.

Наибольшее число безусловных патриотов - 61,7% - среди тех, кому больше 60 лет. В то же время "антипатриотичный" максимум - 6,2% - достигнут среди людей 30-49 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU