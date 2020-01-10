Во время новогодних каникул 329 воронежцев пострадали из-за гололеда

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:44:48+03:00

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Новогодние каникулы прошли весело не для всех жителей Воронежской области: с 26 декабря по 8 января с травмами различного характера в медучреждения обратились 5643 человека. Чаще всего, впрочем, как всегда, помощь требовалась именно в Воронеже - 3639 случаев.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, из-за гололеда пострадали 329 воронежцев. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно. Госпитализация понадобилась лишь в 8% случаев. Также за период зимних «каникул» зарегистрировано 7 случаев переохлаждений.

Напомним, что с 31 декабря по 8 января в службу скорой медицинской помощи Воронежской области поступило 22 303 вызова!

ИСТОЧНИК KP.RU