2020-01-10T17:24:12+03:00
Общество

Воронежские активисты требуют устранить брак при ремонте тротуара на улице Южно-Моравской

Они просят прокуратуру проверить исполнение подрядчиком муниципального заказа
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в прокуратуру с просьбой проверить исполнение муниципального контракта на строительство пешеходной дорожки на улице Южно-Моравской. По словам заявителей, подрядчик не сделал водоотводные лотки, оставил строительный мусор и замуровал асфальтом колодец магистрального водопровода.

Подрядчик выполнял работы по ремонту тротуара школой №83 и внутридворовым проездом дома №70 на Южно-Моравской улице по контракту с управой Советского района. Улица в этом месте имеет заметный уклон, а ливневой канализации нет. До прокладки тротуара дождевая вода стекала по внутиридворовому проезду. Теперь же она бежит еще и вдоль тротуара, постепенно подмывая его.

- Мы попросили прокуратуру проверить соответствие выполненных работ сметам и ответить на несколько волнующих людей вопросов. Например, сколько стоил монтаж водоотводных лотков и почему общественникам и жителям не удалось их найти? Наказан ли подрядчик за оставленный во дворе бардак или муниципалитет закрыл не него глаза? - рассказали активисты ОНФ.

Как сообщили в управе Советского района, данный объект был включен в перечень работ по устройству и ремонту тротуаров. Подрядная организация ООО «Воронежкамень» не в полной мере исполнили свои обязательства по контракту. Работы, которые не были выполнены (устройство лотка) не оплачивались. В управе добавили, что при наступлении благоприятных погодных условий будет осуществлен комиссионный осмотр этой территории для принятия решения о благоустройстве указанного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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