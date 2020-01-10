Прокурорам Воронежской области представили нового руководителя

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:54:15+03:00

Александр Гулягин отметил, что ему будет почетно работать с таким коллективом

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Коллективу прокуратуры Воронежской области представили Александра Гулягина, назначенного на должность прокурора области указом президента. В приветственной речи новый руководитель отметил:

- Я очень внимательно следил последнее время за тем, как развиваются события в Воронежской области, работой прокуратуры, до деталей ознакомился со справкой о результатах комплексной проверки прокуратуры области, проведенной в 2019 году, и сделал вывод: здесь собраны одни из лучших кадров, создана благодатная почва для работы. Работать с таким коллективом очень почетно.

Напомним, бывший руководитель областной прокуратуры Николай Шишкин отправился на повышение. Он будет работать заместителем генпрокурора РФ по Сибирскому федеральному округу. На прощальной пресс-конференции Николай Шишкин рассказал, как политики пытались решать свои вопросы руками прокуроров.

ИСТОЧНИК KP.RU