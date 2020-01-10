В Воронеже нашли три самых дорогих вакансии нового года

10 Янв. 2020 2020-01-10T13:05:45+03:00

Посмотрим, кто же может рассчитывать в нашем городе на большой доход

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Новый год – повод открыть для себя новые возможности. Например, почему бы не сменить в 2020-ом привычное место работы? Не будем лукавить, один из главных критериев на который смотрит любой соискатель – будущая зарплата. Так, Аналитики HeadHunter подготовили топ-3 дорогих вакансий нового года в Воронеже.

Например, на доход от 300 тысячрублей до вычета налогов может рассчитывать управляющий многофункциональным комплексом. Он должен будет подготовить объект к открытию и управлять им на этапе операционной деятельности. От кандидата требуется успешный опыт реализации проектов и управления предприятием. В замен он получит оклад и премиальные бонусы, а также возможность реализации потенциала.

Главному инженеру проектов крупной инжиниринговой компании с участием иностранного капитала готовы платить от 300 000 рублей до вычета налогов

Правда, человек должен иметь опыт проектирования маслоэкстракционных, комбикормовых и сахарных заводов, а также знать технологии поэтапной переработки растительного сырья. Работодатель предлагает оформление по ТК РФ.

От 200 000 рублей до вычета налогов ежемесячно может зарабатывать старший исполнительный директор. Нужно контролировать реализацию проектов по девелопменту, управлять службой заказчика и генподрядчика, а также следить за ведением исполнительной документации. От соискателя ожидают наличие опыта реализации крупных девелоперских проектов, развитые аналитические способности и стремление к развитию. Компания предлагает официальное трудоустройство, соцпакет и ДМС.

ИСТОЧНИК KP.RU