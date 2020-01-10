В Воронежской области изнасиловали 20-летнюю девушку

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:38:43+03:00

Обвиняемый сначала признал вину, а потом отказался от своих показаний

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25-летнего жителя Россоши обвиняют в двух преступлениях, связанных с половой неприкосновенностью: "изнасилование" и "иные действия сексуального характера".

По версии следствия, все происходило в сентябре прошлого года в квартире многоэтажки. 25-летний парень напился и полез к 20-летней знакомой. Та не смогла оказать сопротивление.

- На первоначальном этапе расследования обвиняемый давал признательные показания, в дальнейшем от них отказался, - комментируют в СУ СК по Воронежской области. - Вместе с тем, следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU