12 человек пострадали на воронежских дорогах во время новогодних выходных

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:29:30+03:00

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Во время новогодних выходных на дорогах области пострадали 12 пешеходов. 2 человека погибли, 10 получили травмы, сообщает Госавтоинспекция региона.

Основная причина аварий - невнимание автомобилистов. За непропуск пешеходов в 2020-м оштрафовали уже почти 280 водителей. "Безлошадным", в свою очередь, не стоит забывать про световозвращатели. В Госавтоинспекции подчеркивают:

- Если вы стали свидетелем того, как за пределами населенных пунктов по проезжей части или по ее краю движется пешеход, сообщите об этом в дежурную часть по телефонам 269-61-02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU