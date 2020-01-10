2020-01-10T10:36:02+03:00
Происшествия

В первый рабочий день нового года на дорогах Воронежской области погибли пять человек

Аварии произошли в Аннинском, Бобровском и Панинском районах
Елена ФЕДЯШЕВА
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По всем фактам проводятся проверкиПо всем фактам проводятся проверкиФото: из архива «КП»
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9 января, первый рабочий день после новогодних каникул на дорогах Воронежской области зарегистрировали 104 ДТП, в пяти из них пострадали девять человек и погибли пятеро.

Утром на дороге в Аннинском районе водитель автомобиля «Лада Гранта», 31-летний житель Грибановского района, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Фиат-Дукато», под управлением 32-летнего жителя Эртильского района. В результате ДТП водитель отечественного авто погиб на месте.

Несколькими часами позже в селе Хреновое Бобровского района на улице Советская водитель «УАЗ-390995», 59-летний местный житель, во время обгона автомобиля «ГАЗ- 2705» под управлением 62-летнего жителя Воронежской области, столкнулся с встречной машиной «Ауди А4», за рулем котой находился 34-летний мужчина. От удара УАЗ отбросило на ГАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. В аварии также пострадали водитель и пассажир легковушки, а также пассажир УАЗа. Их госпитализировали.

В 15.10 в Панинском районе на 41 километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Панино-Эртиль» 70-летний водитель автомобиля «Лада Калина», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Богдан-211140», под управлением 60-летнего местного жителя. В результате ДТП пассажир «Лады», 61-летняя женщина, скончалась на месте происшествия. Чуть позже в больнице от полученных травм скончался и водитель. Второй участник ДТП получил ранения и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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