Воронежцы смогут узнать о новых правилах капремонта из электронной брошюры

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:07:09+03:00

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Фонд капремонта Воронежской области подготовил для горожан пособие с ответами на актуальные вопросы и новыми нормативами, регламентирующими проведение капитального ремонта. В брошюре отражены последние изменения, внесенные в Жилищный кодекс в декабре 2019 года, которые конкретизируют в том числе действия органов местного самоуправления в случае, если собственники помещений в многоквартирных домах не приняли решение о проведении капитального ремонта в установленный срок.

- В этом случае орган местного самоуправления в течение месяца принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта, уведомив об этом собственников помещений, - отметили в пресс-службе Фонда капремонта многоквартирных домов Воронежской области.

Ознакомиться с пособием «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах: ответы на самые актуальные вопросы» можно на сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области (www.fkr36.ru), в разделе «Рекомендации собственникам помещений».

ИСТОЧНИК KP.RU