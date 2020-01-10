На уборку заснеженных воронежских дворов вышли 445 дворников УК

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:28:23+03:00

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Днем 9 января в Воронеже пошел долгожданный снег. «Заскучавшие» в его отсутствие снегоуборщики срочно вышли на очистку тротуаров. Крупные управляющие компании выделили на уборку дворовых территорий, подходов и подъездов к многоквартирным домам 445 дворников и 46 единиц техники.

- Рабочим поставлена задача не жалеть инвентарь и щетки: счищать снег до асфальта, - рассказали в УК Группы Компаний «ПИК-Комфорт». - После мастера участков пройдут по дворам и проконтролируют качество уборки. Главная задача, чтобы воронежцы смогли комфортно выйти и вернуться в свои МКД, а автомобили скорой медицинской помощи и МЧС могли беспрепятственно проехать по придомовым территориям.

Спецтехника, задействованная на уборке снега, передвигается в соответствии с разработанными ранее маршрутными картами и отслеживается по GPS. Таким образом, есть возможность в режиме онлайн перебрасывать ее в места, где возникли трудности с очисткой снега. В одну смену трактор в среднем убирает около 55 придомовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU