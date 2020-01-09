В Воронеже на заснеженные дороги за день высыпали 1347 тонн песко-соляной смеси
Ночью продолжится очистка дорог
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9 января в Воронеже на городских улицах трудились 213 единиц техники и 335 работников ручной уборки. Они занимались обработкой дорог и тротуаров противогололедными материалами.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, за день было израсходовано 1347 тонн песко-соляной смеси. Районные комбинаты благоустройства продолжат работу в круглосуточном режиме.
Ночью продолжится очистка дорог. В случае необходимости будет организован оперативный вывоз снега.
ИСТОЧНИК KP.RU