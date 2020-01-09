В Воронежской области купили реанимобиль за два миллиона рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T19:07:35+03:00

Машина предназначена для реанимации, интенсивной терапии, мониторинга и перевозки пациентов Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

С 27 декабря с помощью этого реанимобиля медики уже обслужили 46 вызовов

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В декабре отделение скорой медицинской помощи БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» получило новый автомобиль скорой медицинской помощи класса С. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, такой реанимобиль стоит более двух миллионов рублей.

Машина предназначена для реанимации, интенсивной терапии, мониторинга и перевозки пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. С 27 декабря с помощью этого реанимобиля медики уже обслужили 46 вызовов.

ИСТОЧНИК KP.RU