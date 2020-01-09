В Воронежской области купили реанимобиль за два миллиона рублей
С 27 декабря с помощью этого реанимобиля медики уже обслужили 46 вызовов
Машина предназначена для реанимации, интенсивной терапии, мониторинга и перевозки пациентовФото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.
Изменить размер текста:
В декабре отделение скорой медицинской помощи БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» получило новый автомобиль скорой медицинской помощи класса С. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, такой реанимобиль стоит более двух миллионов рублей.
Машина предназначена для реанимации, интенсивной терапии, мониторинга и перевозки пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. С 27 декабря с помощью этого реанимобиля медики уже обслужили 46 вызовов.
ИСТОЧНИК KP.RU