В Воронеже солисту известной рок-группы кинули на сцену надувной фаллос

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:47:58+03:00

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Новогодний рок-фестиваль Frost Fest прошел в Воронеже 6 января. В нем приняли участие группы «Слот», F.P.G и Louna. Послушать любимых исполнителей пришло более тысячи человек из Воронежа, Липецка, Белгорода, Ярославля и других городов.

Первыми порадовали фанатов участники «Слота» во главе с КЭШем и Дарьей Ставрович (больше известной как Нуки). Кстати, девушка была участницей 5 сезона проекта «Голос» и добралась до полуфинала.

Рок-фестиваль Frost Fest.Фото: Кирилл Мишин

Затем сотни поклонников в фирменных футболках подпевали любимые треки F.P.G и держали в руках флаги группы. В какой-то момент разгоряченные фанаты бросили на сцену надувной фаллос. А во время исполнения «Кто, если не мы?» две девушки забрались на плечи парней и развернули огромный плакат с названием песни. В конце выступления F. P. G. зал заполнили десятки воздушных шаров.

Рок-фестиваль Frost Fest.Фото: Кирилл Мишин

В завершении на сцену вышла прекрасная Лусинэ Геворкян, солистка группы Louna. Она порадовала собравшихся не только своими лучшими песнями, но и мощной энергетикой. Самые активные зрители посчитали, что просто подпевать - слишком скучно. Они устроили в центре клуба огромный слэм: почти без остановки то толкали друг друга, то бегали по кругу с футболками в руках.

Рок-фестиваль Frost Fest.Фото: Кирилл Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU