Воронежский парк «Дельфин» отдадут в концессию на 25 лет

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:38:18+03:00

Затраты на обслуживание парка оцениваются в сумму около 12 миллионов рублей в год Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

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Мы уже рассказывали, что ориентировочная сумма инвестиций в воронежский парк «Дельфин» составит порядка 140 млн рублей. В администрацию Воронежа даже поступила частная инициатива о заключении концессионного соглашения по поводу данной реконструкции. 9 января муниципалитет объявил конкурс на заключение концессионного соглашения.

Концессионное соглашение будет заключено на 25 лет. Парк «Дельфин» площадью свыше 58 тыс. кв.м. будет передан инвестору для реконструкции. На работы отводится не более двух лет. Парк должен сохранить свои границы, остаться в муниципальной собственности и быть общедоступным.

- В парке будут созданы скейт-парк, террасы, смотровая и детская площадка, площадка для воркаута, танцзал, спортзал и зал для киберспорта, детский бассейн, несколько видов каруселей, а также малые архитектурные формы, озеленение и необходимая инфраструктура - входные группы, фудкорты, беговая и пешеходные дорожки, освещение и видеонаблюдение, туалеты, - заявил мэр Вадим Кстенин.

Парк получит благоустроенную набережную и пирс, а также маяк. Окупить вложения концессионер сможет за счет оказания платных услуг, например, по прокату инвентаря, организации общественного питания, работы аттракционов.

Во время соглашения концессионер обязан содержать парк в должном санитарном состоянии, проводить текущий и капитальный ремонт, а также менять устаревшее оборудование. Затраты на обслуживание оцениваются в сумму около 12 миллионов рублей в год.

Предусмотрена и ежегодная концессионная плата, которая будет зачисляться в бюджет города – 600 тысяч рублей. С учетом объема инвестиций и этих расходов срок окупаемости вложений составляет около 6 лет.

- Мы не отказались от идеи установки в «Дельфине» колеса обозрения с видом на Воронежское водохранилище. Колесо не будет частью этого концессионного соглашения, но создание площадки для его монтажа им запланировано, – дополнил мэр.

Заявки от потенциальных инвесторов будут принимать с 9:00 10 января до 16:00 25 февраля. Подведение итогов - 5 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU