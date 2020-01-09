2020-01-09T16:30:18+03:00
Происшествия

Воронежец до смерти избил собутыльника в новогоднюю ночь

Задержанному грозит до 15 лет колонии
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже задержали 32-летнего парня, подозреваемого в убийстве собутыльника в новогоднюю ночь. Тело 45-летнего мужчины со следами насильственной смерти обнаружили в одном из частных домов Ленинского района.

Задержанный признался, что вечером 31 декабря выпивал со знакомым, потом между ними произошел конфликт, перешедший в драку, и он избил своего оппонента до такой степени, что тот скончался на месте происшествия.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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