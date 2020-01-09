Глава Рамонского района Воронежской области пока не вышел на работу
Глава Рамонского района Николай Фролов пока не вышел на работу после покушения. Он находится на больничном. Как ранее сообщили "КП" в районной администрации, его обязанности исполняет заместитель Юрий Болгов.
Когда под порогом автомобиля сработало взрывное устройство, Фролов получил травмы ног. Соседи отвезли пострадавшего в районную больницу - она находится в зоне видимости. Там глава перенес операцию.
Наш источник, знакомый с ситуацией, предполагает, что это была акция устрашения, а не попытка убийства.
За предоставление любой информации, которая поможет поймать преступника, силовики обещают денежное вознаграждение.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Покушение на главу Рамонского района Николая Фролова 26 декабря 2019 года»