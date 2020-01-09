Глава Рамонского района Воронежской области пока не вышел на работу

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:01:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Рамонского района Николай Фролов пока не вышел на работу после покушения. Он находится на больничном. Как ранее сообщили "КП" в районной администрации, его обязанности исполняет заместитель Юрий Болгов.

Когда под порогом автомобиля сработало взрывное устройство, Фролов получил травмы ног. Соседи отвезли пострадавшего в районную больницу - она находится в зоне видимости. Там глава перенес операцию.

Наш источник, знакомый с ситуацией, предполагает, что это была акция устрашения, а не попытка убийства.

За предоставление любой информации, которая поможет поймать преступника, силовики обещают денежное вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU