Из воронежского «Бурана» ушел один игрок, а пришли два

9 Янв. 2020 2020-01-09T18:02:40+03:00

«Ураганные» не продлили контракт с одним нападающим, зато вновь получили пополнение из ярославского «Локомотива»

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«Буран» не продлил пробный контракт с нападающим Ильей Николаевым. Форвард провел за «ураганных» пять игр, в которых забил один гол при показателе полезности «-1» (это разность между забитыми и пропущенными шайбами за время, которое игрок провел на ледовой площадке)

В то же время приехали очередные хоккеисты из ярославского «Локомотива»: 20-летний нападающий Владислав Рыбаков и 19-летний защитник Антон Малышев.

Напомним, 9 января «Буран» сыграет с китайским клубом «КРС-БСУ», идущим на 32 месте из 34-х первенства ВХЛ. «Ураганные» пока занимают в турнирной таблице 22 место.

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ИСТОЧНИК KP.RU