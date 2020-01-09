2020-01-09T14:28:01+03:00
Общество

Грузовики с песком выехали на улицы Воронежа перед ожидаемым снегопадом

Как объяснили в пресс-службе мэрии, меры будут приняты как превентивно, так и при выпадении первых снежинок
Олег ИВАНОВ
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Как только в городе появится снег, работа по его уборке будет усиленаКак только в городе появится снег, работа по его уборке будет усиленаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Циклон, центр которого находится над Белым морем, может наконец-то порадовать воронежцев снегом. Уже 9 января в некоторых районах города появились долгожданные зимние осадки. Вместе с тем горожане заметили, что спецтехника начала работать до того, как на улицах появился хоть какой-либо снег. Конечно же, у многих возник вопрос: «Зачем?»

По прогнозу снежный покров составит сегодня не более полутора сантиметров. Однако этого достаточно, чтобы при ожидающейся минусовой температуре на дорогах и тротуарах могли образоваться накат и впоследствии лед

Поэтому, как объяснили в пресс-службе мэрии, меры будут приняты как превентивно, так и при выпадении первых снежинок. Улично-дорожная сеть будет отрабатываться песко-соляной смесью. То есть грузовики с песком заранее поедут посыпать опасные места: спуски, подъемы, мосты, путепроводы.

- Это делается для того, чтобы не допустить образования скользкости, то есть опасности для людей. В выходные прогнозы нам обещают более серьезные осадки, к ним тоже готовятся все соответствующие службы, - объяснили в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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