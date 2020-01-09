Грузовики с песком выехали на улицы Воронежа перед ожидаемым снегопадом
Циклон, центр которого находится над Белым морем, может наконец-то порадовать воронежцев снегом. Уже 9 января в некоторых районах города появились долгожданные зимние осадки. Вместе с тем горожане заметили, что спецтехника начала работать до того, как на улицах появился хоть какой-либо снег. Конечно же, у многих возник вопрос: «Зачем?»
По прогнозу снежный покров составит сегодня не более полутора сантиметров. Однако этого достаточно, чтобы при ожидающейся минусовой температуре на дорогах и тротуарах могли образоваться накат и впоследствии лед
Поэтому, как объяснили в пресс-службе мэрии, меры будут приняты как превентивно, так и при выпадении первых снежинок. Улично-дорожная сеть будет отрабатываться песко-соляной смесью. То есть грузовики с песком заранее поедут посыпать опасные места: спуски, подъемы, мосты, путепроводы.
- Это делается для того, чтобы не допустить образования скользкости, то есть опасности для людей. В выходные прогнозы нам обещают более серьезные осадки, к ним тоже готовятся все соответствующие службы, - объяснили в городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU