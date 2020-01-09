2020-01-09T13:20:33+03:00
Общество

Николай Дроздов встретится с воронежцами

Ученый и телеведущий проведет творческий вечер
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Николай Дроздов приедет в Воронеж с творческим вечером «Есть ли жизнь на Марсе?». Известный зоолог и ведущий телепрограммы «В мире животных» поделится закулисьем творческой жизни: расскажет о первой зарубежной поездке в Австралию в 1971 году, знакомстве с Туром Хейердалом и Жаком Ивом Кусто, популяризации науки, поделится секретом выживания на необитаемом острове.

- На встрече зрители узнают много нового об устройстве мира, жизни и ее законах, а также о том, почему важно беречь планету и стремиться к развитию на протяжении всей жизни, - сообщили организаторы вечера. - Николаю Николаевичу прошлым летом исполнилось 82 года, но его любовь к жизни и стремление нести людям добро, образование и новые знания удивляют многих поклонников, а совсем маленьких зрителей на таких творческих встречах невозможно оторвать от добрых рассказов про черепашку.

Творческий вечер пройдет в филармонии 5 марта в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области "Лада" врезалась на встречке в "Фиат"
Грузовики с песком выехали на улицы Воронежа перед ожидаемым снегопадом
За январские праздники на воронежских дорогах поймали 168 пьяных водителей
Белгородец вез через Воронеж 100 граммов синтетических наркотиков
В Воронежской области на вертолетные перевозки пациентов готовы потратить 106,6 млн рублей
Аграрии рассказали, лишит ли воронежцев урожая бесснежная зима
Николай Дроздов встретится с воронежцами
На новогодних каникулах воронежцам почти 100 раз потребовалась помощь спасателей
В Воронежской области назначили нового члена избирательной комиссии
Долгожданный снегопад в Воронеж принесет северный циклон
В боях за Воронеж примут участие реконструкторы из Италии
Пожар на окраине Воронежа перепугал горожан
Жительница Воронежа перевела 6000 подруге, которая о помощи не просила
Житель Воронежской области убил собутыльника ножом в сердце