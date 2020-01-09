Николай Дроздов встретится с воронежцами

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:20:33+03:00

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Николай Дроздов приедет в Воронеж с творческим вечером «Есть ли жизнь на Марсе?». Известный зоолог и ведущий телепрограммы «В мире животных» поделится закулисьем творческой жизни: расскажет о первой зарубежной поездке в Австралию в 1971 году, знакомстве с Туром Хейердалом и Жаком Ивом Кусто, популяризации науки, поделится секретом выживания на необитаемом острове.

- На встрече зрители узнают много нового об устройстве мира, жизни и ее законах, а также о том, почему важно беречь планету и стремиться к развитию на протяжении всей жизни, - сообщили организаторы вечера. - Николаю Николаевичу прошлым летом исполнилось 82 года, но его любовь к жизни и стремление нести людям добро, образование и новые знания удивляют многих поклонников, а совсем маленьких зрителей на таких творческих встречах невозможно оторвать от добрых рассказов про черепашку.

Творческий вечер пройдет в филармонии 5 марта в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU