Житель Воронежской области убил собутыльника ножом в сердце

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:17:53+03:00

Потерпевшего успели довезти до больницы, но там он скончался

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Новогодние праздники в Воронежской области не обходятся без пьяных посиделок и поножовщины. 2 января врачи Подгоренской райбольнрцы сообщили в полицию о криминальной смерти: от травмы сердца, полученной в результате удара ножом, скончался 30-летний житель поселка Красный Восход. Парня привезли из слободы Сагуны.

Полицейские выяснили, что ножевые ранения умерший получил около 17.50 во время распития спиртных напитков в компании. Ссора вспыхнула между ним и 56-летним хозяином дома, после чего второй два раза ударил гостя ножом в шею и грудь. Подозреваемый признался в содеянном, ему грозит срок за убийство, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU