Рисунок воронежской школьницы используют для оформления почтовой продукции

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:53:56+03:00

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Воронежская школьница победила во Всероссийском конкурсе «Добрые вести - детям!». Рисунок 10-летней Полины Смоляковой используют для украшения лимитированной коллекции почтовой продукции.

Во Всероссийском конкурсе детского и юношеского изобразительного искусства, который прошел под девизом «Дед Мороз приносит добрые вести», приняли участие более 1300 юных художников из 70 регионов России, а также республики Беларусь и Греции. Ребята из детских садов, домов-интернатов, общеобразовательных и художественных школ в возрасте от 4 до 17 лет прислали творческие работы, выполненные в различных техниках - масло, акварель, тушь, графика, валяная игрушка. Темой работ было сопереживание людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

фото пресс-службы Почта России

ИСТОЧНИК KP.RU