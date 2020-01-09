2020-01-09T10:58:44+03:00
Общество

За новогодние праздники украшенную площадь Ленина в Воронеже посетили 145 тысяч человек

В ночь на 1 января туда пришли 22 тысячи, а могло и гораздо больше
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Около 145 тысяч человек полюбовались иллюминацией и декорациями площади Ленина в новогодние праздники – именно столько людей посетили ее с 31 декабря по 8 января, сообщили в мэрии Воронежа. Напомним, главную площадь города, где стоит елка, украсили в стиле сказки «Щелкунчик».

К сожалению, новые декорации и работа площади до 1.00 в новогоднюю ночь спровоцировали скандал в первый же день 2020-го года – множество горожан не смогли попасть на площадь Ленина после полуночи, поскольку входные рамки работали только на выход. В мэрии после этого отметили, что это было вынужденной мерой – после двух часов ночи главное место праздника должны были убрать коммунальщики. Тем не менее, в ночь с 31 декабря на 1 января площадь Ленина посетили 22 тысячи человек.

В мэрии добавили, что проанализируют итоги эксперимента. Возможно, на следующий год работу площади продлят в новогоднюю ночь до шести утра.

А пока попасть на празднично украшенную площадь Ленина можно каждый день с 10.00 до 22.00. Новогоднее оформление начнут разбирать 20 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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