Воронежцы определили главное событие 2019 года

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:47:29+03:00

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Власти региона подвели итоги опроса на самое значимое событие 2019 года, который запустили 30 декабря в аккаунте облправительства в соцсети «ВКонтакте».

Воронежцы на первое место поставили введение нового энергоблока Нововоронежской АЭС. На второе место поставили появление в социальной сети «ВКонтакте» страниц губернатора и правительства Воронежской области - за этот вариант проголосовали более 18% респондентов. Третье место занял проект нового онкодиспансера в Воронеже - за него отдали голоса более 10% участников опроса.

Напомним, в десятке значились также следующие события: премьер Медведев одобрил в Воронеже госпрограмму по развитию сельских территорий, губернатор Гусев поддержал патриотическую инициативу внука генерала Лизюкова с большой пресс-конференции Президента Путина, в ОЭЗ «Центр» появились первые четыре резидента, открыт образовательный центр «Лидер» в Боброве, 9 школ, 21 детский сад, прошел первый фестиваль традиционной культуры «Русское лето», приход «Победы» в Воронежский аэропорт имени Петра I, Павловск вошел в топ-10 моногородов России.

В опросе приняли участие 869 пользователей соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU