На окраине Воронежа мусор не вывозили с Нового года

8 Янв. 2020 2020-01-08T17:35:54+03:00

В комментариях отмечают, что таких дворов в Железнодорожном районе немало. Фото: "Мой и твой Воронеж".

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В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили фото жуткой антисанитарии в одном из дворов Железнодорожного района. Местные жители утверждают, что мусор там последний раз вывозили 1 января. Из переполненных контейнеров отходы разносятся по улицам. Люди также жалуются, что сотрудники УК Железнодорожного района до сих пор не удосужились сделать бетонное основание под мусорки.

В мэрии сообщили, что информацию об этом грязном дворе передали в управу района и обещали, что «меры будут приняты».

Между тем в комментариях отмечают, что такой двор – далеко не единственный в Железнодорожном районе, но в этом виноваты не только власти, но и местные любители помусорить. В то же время есть отклик и жителя Центрального района, отмечающего, что у него окна выходят на площадь Ленина, а во дворе примерно та же неприглядная картина.

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ИСТОЧНИК KP.RU