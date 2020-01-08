Девушка из Воронежа выиграла миллион в лотерею в свой день рождения

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:53:57+03:00

Марина Белянцева с мужем Евгением пока не решили, на что потратят деньги. Фото: предоставлено организаторами лотереи.

А житель Подмосковья стал обладателем миллиарда. Он побил рекорд другой нашей землячки Натальи Власовой, которой два года назад достались 506 миллионов

Изменить размер текста: A A

Менеджер по персоналу Марина Белянцева в новогоднем тираже одной из лотерей выиграла миллион рублей. Надо сказать, девушка играет только по праздникам. И перед наступлением 2020 года Марина по традиции купила несколько лотерейных билетов на почте. О выигрыше она узнала, проверяя результаты в интернете. Причем было это в день рождения девушки.

— Сначала подумала, что выиграла тысячу рублей. Присмотрелась внимательней и закричала: «Не может быть, победа!» — рассказала Марина. — Я и представить не могла, что в день своего рождения стану миллионером. Не зря у меня чесалась левая ладошка.

Вместе с мужем Евгением (он юрист) Марина мечтает съездить в Чехию (семейная пара вообще любит путешествия). Потратят ли они выигранную сумму на отдых в этой живописной европейской стране, они пока еще не решили.

Кстати, по итогам новогодних розыгрышей появился и первый в России лотерейный миллиардер. Счастливчик купил лотерейный билет в Подмосковье и стал рекордсменом, побив рекорд, который до этого принадлежал жительнице Воронежской области. Напомним, осенью 2017 года Наталья Власова выиграла 506 миллионов рублей. Ее семья купила квартиру в Воронеже, приобрела несколько иномарок (далеко не суперкаров - DW Hower и Hyundai Creta) себе и родственникам, помогла погорельцам и пожертвовала определенную сумму церкви.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU