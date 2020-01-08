Воронежский «Буран» победил китайский клуб «Ценг Тоу»

8 Янв. 2020 2020-01-08T12:42:54+03:00

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Домашняя игра с клубом из китайского города Цзилинь началась для «Бурана» неудачно. Уже на второй минуте счет открыл настоящий китаец Кожевников. Зато в конце первого периода воронежцы забросили две шайбы подряд. На 16 минуте Червоненко после передачи Ахмеда Гимбатова сравнял счет, а на 19-й Алешин вывел «ураганных» вперед – 2:1.

Во втором периоде на 26 минуте Гайсин реализовал большинство, и вновь счет ничейный – 2:2. И снова «Буран» ответил дуплетом. На 35 минуте Николаев забросил третью шайбу, а на 38-й Сидоров отправил в сетку четвертую.

На старте третьего периода Ковалев реализовал большинство и снял все вопросы о победителе – 5:2. Единственное, чего смогли добиться хоккеисты китайского клуба, - сделать счет более приличным. На 51 минуте они снова использовали численное преимущество – отличился Швецов – 5:3.

- Я бы хотел сказать, что очень тяжело начинали матч, все-таки, наверное, сказалась эта пауза новогодняя, - сказал после матча и.о. главного тренера «Бурана» Михаил Бирюков. - Выходные, потом ребят немножко поднагрузили, тяжеленькие были, движение было не очень хорошее, мысль тяжелая, долгая была. Но более-менее в атаке что-то получилось, а вот в обороне очень плохо играем на протяжении всего сезона. И сегодня был план на игру, но ребятки вышли, про все забыли, поэтому дальше нам работать и работать

«Буран» после этой игры набрал 38 очков. «Ураганные» пока занимают 22 место. Впереди матч с еще одним китайским клубом «КРС-БСУ», идущим на 32 месте с 28 очками. Игра пройдет 9 января в Воронеже, начнется она в 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU