2020-01-08T12:43:22+03:00
Происшествия

В Воронежской области рецидивист ограбил 83-летнего дедушку

Он отобрал у пожилого человека телевизор, три мобильника, и деньги
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские нагрянули в дом к рецидивисту с обыском и нашли там украденные телевизор и мобильник.Полицейские нагрянули в дом к рецидивисту с обыском и нашли там украденные телевизор и мобильник.Фото: из архива «КП»
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Поворинские полицейские за два дня раскрыли ограбление 83-летнего пенсионера, живущего в селе Октябрьское. В полицию обратились родственники пожилого мужчины.

Дедушка рассказал, что ночью к нему в дом вошел незнакомец и забрал деньги, три мобильника и телевизор. Стражи порядка быстро смекнули, кто мог совершить эту мерзость. Под подозрение попал 40-летний житель села Ульяновка Борисоглебского района, 20 лет проведший в местах не столь отдаленных. Его дом обыскали и нашли похищенный телевизор, а также один из украденных сотовых телефонов. Да и след от обуви совпадал с оставленным в доме пенсионера.

Рецидивист признал свою вину и рассказал, что в Октябрьском у него живут родственники. Он у них часто бывал и узнал, что неподалеку живет одинокий пенсионер. Когда понадобились деньги, решил ограбить пожилого человека. Украденные деньги потратил на выпивку, по дороге домой выбросил два из трех сворованных мобильника. А вот телевизор пыхтел, но тащил всю дорогу до дома – а это шесть километров. Очень уж хотелось на халявной технике посмотреть какие-нибудь передачи. Телевизор он продавать не собирался, планировал оставить себе.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы), - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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