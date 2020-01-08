В Воронежской области в двух ДТП ранены парень и девушка

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:46:55+03:00

Аварии случились в Острогожске и в Новой Усмани

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Во вторник, 7 января, около 3.30 в Острогожске на улице Советской 23-летний водитель 12-й «Лады» врезался в дорожный знак. Парень получил тяжелые травмы, его отвезли в больницу.

А вечером 7 января около 22.55 в селе Новая Усмань на улице Ленина 29-летний водитель «Лады-Приоры», ехавший со стороны трассы «Дон», повернул налево и столкнулся с «пятеркой», которой управлял его ровесник-новоусманец. Травмы получила 24-летняя девушка, ехавшая в «Жигулях». Ей оказали первую помощь, от госпитализации она отказалась.

Всего в Воронежской области 7 января зарегистрировали 61 ДТП. 36 из них случилось в Воронеже, 18 – в районах, 7 – на федеральных трассах. В трех авариях пострадали три человека.

Надо отметить, что это редкие сутки без погибших на дорогах. Видимо, благость светлого праздника Рождества…

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ИСТОЧНИК KP.RU