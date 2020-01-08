Воронежцев удивит своей лирикой солист Rammstein Тилль Линдеманн

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:47:13+03:00

Немецкий рокер выступит в дуэте с музыкантом из Швеции Петером Тегтгреном во Дворце спорта «Юбилейный»

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Воронежский ледовый дворец после визита Scorpions примет еще одну легенду рока. Лирику «скорпов» сменит более жесткая манера исполнения заводилы Rammstein Тилля Линдеманна. Впрочем, брутульный рокер на этот раз слегка удивит. Он обещает исполнить лирические композиции. Да еще и не в привычной компании – в дуэте со шведским музыкантом Петером Тегтгреном.

Линдеманн выступит в рамках проекта со скромным названием Lindemann. Пока плодом творческого сотрудничества с Тегтгреном стал альбом Skills In Pills, выпущенный в 2015 году. Тилль и Петер в Воронеже будут раскручивать свое новое совместное произведение под названием «F&M».

Концерт в «Юбилейном» пройдет 23 марта. Билеты уже в продаже. Стоят они от 2500 до 7000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU