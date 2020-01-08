Больше трети воронежцев считают, что в 2019 году коррупции в России стало больше

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:42:31+03:00

Три четверти воронежцев полагают, что либо положение дел с коррупцией в 2019 году не изменилось, либо ее стало больше. Фото: из архива «КП»

А 39 процентов опрошенных полагают, что в плане мздоимства в стране ничего не изменилось

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Специалисты института общественного мнения «Квалитас» подвели итоги социологического опроса, призванного выяснить мнение воронежцев о том, больше ли стало коррупции в России в 2019 году или нет. Опрашивали 602 жителей области по телефону.

Оказалось, что большая часть участников исследования (39 процентов) считает, что в плане коррупции в стране ничего не изменилось. Однако почти столько же (36,5%) полагают, что взятки все же стали брать больше. 17,3 процентов оптимистично утверждают, что на лапу дают теперь реже. А 7,2% не считают себя экспертами в этой области – они ответить затруднились.

При этом, если брать в расчет материальное положение участников опроса, то 48 процентов среди тех, кто оценил его как плохое, отметили рост коррупции в стране. А вот у воронежцев, которые в этом плане оценивают свое положение дел как отличное, пессимистов в этом вопросе всего 18,2%, а 31,8% полагают, что брать взятки стали реже.

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ИСТОЧНИК KP.RU