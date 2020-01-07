Воронежские футболисты стали победителями Международного турнира

7 Янв. 2020 2020-01-07T20:16:56+03:00

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Воронежская команда стала победителем XIX Международного детского турнира по футболу памяти Ликонцева. Соревнования проходили в столице Черноземья с с 4 по 6 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 7 января.

В турнире приняли участие двенадцать команд, в том числе – швейцарский «Серветт», ФК «Монако», московский ЦСКА, а также команды из Тамбова, Курской и Ростовской областей. Несмотря на столь представительный состав все три призовых места заняли воронежские команды. Так, футболисты СШ-15 выиграли в финале у земляков из ФК «Воронеж» со счетом 1:0. А в матче за третье место воронежский «Труд» обыграл ЦСКА со счетом 2:0.

– Турнир, как всегда, оставил самые приятные впечатления, – отметил Александр Бахтин. – Все команды показали интересный, честный, эмоциональный футбол. Зрителям приятно видеть такую игру. Да и сами ребята, безусловно, получили большое удовольствие от участия в этом соревновании. Можно сказать, что в канун Рождества все мы зарядились яркими, положительными эмоциями. Вдвойне приятно, что тройку призеров составили команды нашего города. Это – замечательный результат! Он свидетельствует о плодотворной работе воронежских футбольных школ и о том, что на юношеском уровне мы можем достойно конкурировать с другими регионами и даже странами.

ИСТОЧНИК KP.RU