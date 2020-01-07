2020-01-07T17:20:42+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» усилился экс-нападающим сборной России

Клуб подписал контракт с Максимом Григорьевым из курского «Авангарда»
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта ФК «Факел».Фото: с сайта ФК «Факел».
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Воронежский «Факел» подписал контракт с нападающим Максимом Григорьевым. Информация об этом появилась на сайте клуба во вторник, 7 января. Футболист перешел в команду Владимира Бесчастных из курского «Авангарда», где провел первую часть сезона ФНЛ 2019/20 Там он отметился одним забитым мячом в 21 игре.

Максиму Григорьеву 29 лет. Он родом из Липецка. Футболист является воспитанником московского «Спартака». Выступал за молодежные и национальную сборные России. Стал серебряным призером чемпионата России 2009 года и бронзовым – 2014 года. Принимал участие в турнирах Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Ранее нападающий также выступал за «Спартак», «Ростов», «Локомотив», «Оренбург», «Урал» и «Балтику».

ИСТОЧНИК KP.RU

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