В Воронеже трактор лишился колеса на перекрестке

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:02:30+03:00

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В Воронеже у трактора отвалилось колесо во время движения. Об этом в группе «Аварии | ДТП | Воронежа» рассказали очевидцы происшествия. Также горожане опубликовали фотографию последствий ЧП.

Инцидент случился во вторник, 7 января, утром на пересечении улицы 45-й Стрелковой дивизии и Московского проспекта. Техника остановилась прямо посреди дороги. Если бы не праздничный день, такая авария могла спровоцировать серьезную пробку. Кроме того, отскочившее колесо чуть не задело другие автомобили. Но все обошлось.

ИСТОЧНИК KP.RU