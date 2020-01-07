2020-01-07T14:10:25+03:00
Дом. Семья

Бесснежная погода подставила ласку в Воронежском заповеднике

Белого зверька стало легко разглядеть и даже сфотографировать
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени Пескова.Фото: из группы Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени Пескова.
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В группе Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени Пескова в соцсети «ВКонтакте» опубликовали забавные фотографии красавицы-ласки. Зверек поменял свой буровато-коричневый наряд на белый в ожидании снега, но зима преподнесла сюрприз, буквально подставив его. Теперь хищницу легко разглядеть среди деревьев и темной земли. Этим и воспользовался методист отдела экологического просвещения заповедника Александр Черемухин. Он сделал снимки ласки, которой явно не нравится то, что ее заметили.

- А снег-то где? - подписали фото сотрудники заповедника.

В комментариях воронежцы восхитились красотой и грацией зверя. Но отметили, что оделась ласка не по погоде. И действительно. Теперь ее могут увидеть не только люди, но и опасные хищники.

Справка «КП»

Ласка — самый маленький представитель отряда хищных. Относится к семейству куньих. Водится на всех континентах Северного полушария. Питается зверек домовые, полевые и лесные мыши, землеройки, полёвки, крысы, тушканчики, кроты, молодые кролики, цыплята, голуби, а также ящерицы, медянки, ужи, даже гадюки, лягушки, насекомые. Средняя продолжительность жизни хищницы - один год.

Фото: из группы Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени Пескова.

Фото: из группы Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени Пескова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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