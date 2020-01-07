Туристка из Воронежа сорвалась с горы и погибла, пытаясь сделать эффектное селфи
Трагедия произошла в районе Большой Азишской пещеры
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Туристка из Воронежа погибла в горах республики Адыгея, пытаясь сделать эффектное селфи. По информации «КП-Кубань», 30-летняя женщина подошла к обрыву, но не удержала равновесие и упала вниз.
Трагедия случилась на курорте Лагонаки в районе Большой Азишской пещеры. Жительница столицы Черноземья сорвалась с высоты 50 метров и скончалась на месте. Поисково-спасательными работами занимались четверо спасателей Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России, а именно ПСП Лагонаки.
ИСТОЧНИК KP.RU