2020-01-07T11:23:11+03:00
Происшествия

Туристка из Воронежа сорвалась с горы и погибла, пытаясь сделать эффектное селфи

Трагедия произошла в районе Большой Азишской пещеры
Юлия ДИДЕНКО
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Туристка из Воронежа погибла в горах республики Адыгея, пытаясь сделать эффектное селфи. По информации «КП-Кубань», 30-летняя женщина подошла к обрыву, но не удержала равновесие и упала вниз.

Трагедия случилась на курорте Лагонаки в районе Большой Азишской пещеры. Жительница столицы Черноземья сорвалась с высоты 50 метров и скончалась на месте. Поисково-спасательными работами занимались четверо спасателей Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России, а именно ПСП Лагонаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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