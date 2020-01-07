В Воронежской области на трассе перевернулась машина: пострадали двое

7 Янв. 2020 2020-01-07T10:17:37+03:00

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В ДТП в Лискинском районе пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария случилась в понедельник, 6 января, в 20.20 на автодороге «Лиски-Давыдовка». 39-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась. В ДТП пострадали два пассажира авто: 7-летний мужчина и 64-летняя женщина.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 67 ДТП, из них в областном центре – 44, на федеральных трассах – два, в районах области – 21. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU