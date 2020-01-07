2020-01-07T09:02:23+03:00
Общество

В центре Воронежа мило нарядили памятник Белому Биму

На нос собаки надели новогоднюю шапочку
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже памятник Белому Биму на площади напротив театра кукол нарядили в новогодний костюм. На нос собаки надели красную новогоднюю шапочку, похожую на головной убор Деда Мороза. Горожане, видимо, решили так утеплить питомца перед предстоящими холодами. Милые снимки опубликовали в популярной группе в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях местные жители отметили, что это любимый пёс Воронежа. Напомним, памятник герою одноимённой повести советского писателя Гавриила Троепольского установили скульпторы Иван Дикунов и его жена Эльзой Пак. Его установили в 1998 году. Местные жители считают , что Бим приносит удачу, поэтому каждый раз, проходя мимо, гладят его или потирают ему нос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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