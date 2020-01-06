2020-01-06T18:11:14+03:00
Происшествия

В Воронеже шопоголик разгулялся с чужой картой в торговом центре

Мужчину поймали сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
На местного жителя возбудили уголовное дело.На местного жителя возбудили уголовное дело.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

В Воронеже 52-летний мужчина нашел чужую банковскую карту и решил накупить на нее продуктов в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 6 января.

Так, в полицию обратилась 48-летняя местная жительница. Она рассказала, что потеряла карту 21 декабря. Ее нашел мужчина. И с 14.35 до 23.00 он совершал покупки в различных точках торгового центра, расположенного на улице Кольцовской. Таким образом он потратил 11 тысяч.

Поймать вора помогли камеры видеонаблюдения. Правоохранители отследили путь мужчины, а затем задержали его. В отделе полиции он признал вину и пояснил, что увидел на карте значок, позволяющий совершать покупки без введения пин-кода, и решил ей воспользоваться.

На местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пользователи Сети высмеяли наряд певицы Валерии на концерте в Воронеже
В Воронеже шопоголик разгулялся с чужой картой в торговом центре
В Воронежской области во время пожара погиб 81-летний мужчина
Пропавшего по пути через Воронеж жителя Смоленска нашли живым
В Воронежской области женщина похитила у пенсионерки кредитные деньги
В полиции рассказали подробности массовой драки в воронежском ресторане
В центре Воронежа в Рождественскую ночь перекроют две улицы
Двухлетняя малышка из Воронежа стала победительницей всероссийского конкурса красоты
Жительница Воронежа попала на мошенника, решив купить щенка по объявлению в интернете
В Воронежской области на трассе иномарка насмерть сбила мужчину
Волонтеры просят помочь в поисках мужчины из Смоленска, пропавшего во время поездки через Воронеж
Воронежец решил найти жену с помощью объявления на стене дома
Эксперты Росстандарта нашли некачественное топливо на двух заправках Воронежской области
В Воронеже в своем доме сгорел 42-летний мужчина
Сильный ветер разнес мусор по дворам Воронежа
В Воронеже школьник вышел на субботник в первые дни нового года
Выходец из Средней Азии ранил воронежца ножом в живот
Елена Ваенга споёт воронежцам
Посетители воронежского ресторана сошлись в рукопашной
За информацию о подозреваемом в покушении на воронежского главу района обещают вознаграждение
В первый день нового года воронежец ограбил цветочный павильон
Под Воронежем водитель и две пассажирки пострадали в ДТП с опрокидыванием
В воронежском дворе нашли труп женщины