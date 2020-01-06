В Воронеже шопоголик разгулялся с чужой картой в торговом центре

6 Янв. 2020 2020-01-06T18:11:14+03:00

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В Воронеже 52-летний мужчина нашел чужую банковскую карту и решил накупить на нее продуктов в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 6 января.

Так, в полицию обратилась 48-летняя местная жительница. Она рассказала, что потеряла карту 21 декабря. Ее нашел мужчина. И с 14.35 до 23.00 он совершал покупки в различных точках торгового центра, расположенного на улице Кольцовской. Таким образом он потратил 11 тысяч.

Поймать вора помогли камеры видеонаблюдения. Правоохранители отследили путь мужчины, а затем задержали его. В отделе полиции он признал вину и пояснил, что увидел на карте значок, позволяющий совершать покупки без введения пин-кода, и решил ей воспользоваться.

На местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт».

ИСТОЧНИК KP.RU