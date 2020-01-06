Пропавшего по пути через Воронеж жителя Смоленска нашли живым

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:10:25+03:00

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В Воронеже нашли 40-летнего автомобилиста из Смоленска, который пропал по пути в Ростов-на-Дону. Об этом сообщили волонтеры. Мужчина вышел на связь с родными и сейчас направляется домой.

По какой причине он не доехал до места назначения и не выходил на связь пять дней - неизвестно.

Напомним, 1 января мужчина выехал из Смоленска на своей машине и пропал. Родные забили тревогу и обратились в полицию, а также к волонтерам поисковых отрядов. Но в понедельник, 6 января, автомобилист сам вышел на связь.

ИСТОЧНИК KP.RU