Пропавшего по пути через Воронеж жителя Смоленска нашли живым
Мужчина вышел на связь с родными и возвращается домой
Изменить размер текста:
В Воронеже нашли 40-летнего автомобилиста из Смоленска, который пропал по пути в Ростов-на-Дону. Об этом сообщили волонтеры. Мужчина вышел на связь с родными и сейчас направляется домой.
По какой причине он не доехал до места назначения и не выходил на связь пять дней - неизвестно.
Напомним, 1 января мужчина выехал из Смоленска на своей машине и пропал. Родные забили тревогу и обратились в полицию, а также к волонтерам поисковых отрядов. Но в понедельник, 6 января, автомобилист сам вышел на связь.
ИСТОЧНИК KP.RU