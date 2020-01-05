В Воронеже в своем доме сгорел 42-летний мужчина

5 Янв. 2020 2020-01-05T18:14:11+03:00

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Поздним вечером в субботу, 4 января, в Воронеже на улице Федора Тютчева загорелся частный дом. Тушить пожар прибыли 16 спасателей на пяти машинах. В помещении в момент ЧП находился 42-летний мужчина. Пожарные вынесли его из огня в бессознательном состоянии. Позже стало известно, что спасти жизнь пострадавшему в пожаре не удалось. Что стало причиной возгорания, и по какой причине погиб человек, выясняют специалисты.

Спасатели напоминают, что самодельные обогреватели и нарушение техники безопасности при пользовании электроприборами, может стать причиной пожара. Будьте осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU