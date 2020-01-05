В Воронеже школьник вышел на субботник в первые дни нового года
В первые дни Нового года, когда большинство воронежцев (чего греха таить) предпочитали отдыхать у телевизоров или за праздничными столами, жители Отрадного заметили из своих окон одинокого школьника на велосипеде, который собирал разбросанный на пустыре мусор в приготовленные пакеты. Очевидцы сфотографировали героя и разместили фотографии в соцсети.
И пример юного энтузиаста вдохновил других жителей микрорайона! Отрадненцы познакомились со школьником, которого зовут Егором, и помогли ему навести порядок быстрее. А в комментариях под сообщением разместили снимок очищенной от отходов местности.
ИСТОЧНИК KP.RU