Сильный ветер разнес мусор по дворам Воронежа
В первые дни нового года в Воронеже по-прежнему бесснежно и пасмурно. К этим напастям добавился еще и приличный ветер, который разметал по дворам и дорогам бытовой мусор из контейнеров. Разбросанные там и здесь пакеты, пластиковые бутылки и упаковка испортили горожанам и без того неновогоднее настроение. Соцсети запестрели снимками замусоренных дворов.
Выхода здесь видится два. Можно потеребить свою УК – коммунальщики обещали работать и в течение каникул. График дежурства УК и дежурные телефоны мы сообщали накануне Нового года. А можно, как школьник из Отрадного, ставший героем интернета, употребить каникулы во благо людям и собрать мусор самим.
ИСТОЧНИК KP.RU