Сильный ветер разнес мусор по дворам Воронежа

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:10:43+03:00

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В первые дни нового года в Воронеже по-прежнему бесснежно и пасмурно. К этим напастям добавился еще и приличный ветер, который разметал по дворам и дорогам бытовой мусор из контейнеров. Разбросанные там и здесь пакеты, пластиковые бутылки и упаковка испортили горожанам и без того неновогоднее настроение. Соцсети запестрели снимками замусоренных дворов.

Выхода здесь видится два. Можно потеребить свою УК – коммунальщики обещали работать и в течение каникул. График дежурства УК и дежурные телефоны мы сообщали накануне Нового года. А можно, как школьник из Отрадного, ставший героем интернета, употребить каникулы во благо людям и собрать мусор самим.

ИСТОЧНИК KP.RU